Troc de Plantes Castaignos-Souslens, samedi 13 avril 2024.

Troc de Plantes Castaignos-Souslens Landes

Venez échanger et acquérir de nouvelles plantes, pour un moment riche en découvertes et partages ! Boutures en abondance, graine en stock, plants à profusion ?

Atelier enfants et adultes en cours de programmation. Renseignements à Médiathèques des Luys 06 38 75 38 48

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Mairie

Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Troc de Plantes Castaignos-Souslens a été mis à jour le 2024-04-02 par Landes Chalosse