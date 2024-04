TROC DE PLANTES A LA BARAQUE A CRÊPES Lézigné Huillé-Lézigné, dimanche 14 avril 2024.

Nouveau à Lézigné Venez troquer vos plantes à La Baraque à Crêpes !

Tom & Marie vous accueillent pour un troc de plantes libre et gratuit sur leur terrasse.

L’objectif est de se retrouver sur la terrasse de La Baraque à Crêpes et de faciliter ainsi les échanges entre les passionnés et les amateurs. Cela s’adresse donc à tous les jardiniers !

Venez avec des plantes, des graines, des boutures… et installez vous entre 9h30 et 12h30, les échanges pourront alors commencer ! Vous pouvez également venir en simple visiteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14 12:30:00

Lézigné Allée La Buronnière

Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’événement TROC DE PLANTES A LA BARAQUE A CRÊPES Huillé-Lézigné a été mis à jour le 2024-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire