Troc de plantes à Fayet



2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

L’association Fayet en Fêtes organise un troc de plantes le samedi 26 novembre de 14h à 18h au terrain de pétanque.

Vous avez des gaines en plus ?

Vous cherchez des plantes en particulier ?

C »est l’occasion de faire du troc !

Des animations et ateliers enfants sont prévus au programme de l’après-midi.

fayet-en-fetes@orange.fr

