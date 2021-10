Paris Centre Paris Anim’ Mado Robin île de France, Paris Troc de livres Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Troc de livres Centre Paris Anim’ Mado Robin, 3 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 3 octobre 2021

de 14h à 15h

gratuit

Venez échanger vos livres le dimanche 3 octobre à 14h au Centre Paris Anim Mado Robin ! Le Centre Paris Anim Mado Robin organise un troc de livres le dimanche 3 octobre de 14h à 15h. Vous pouvez venir échanger vos romans, livres jeunesse, BD… Les livres doivent être en bon état. L’inscription est gratuite, il suffit de téléphoner au 01.82.04.02.95 ou bien envoyer un mail à cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr. Animations -> Lecture / Rencontre Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

13 : Porte de Clichy (429m) 13 : Brochant (639m)

Contact :Centre Paris Anim Mado Robin 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-03T14:00:00+02:00_2021-10-03T15:00:00+02:00

cc

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim’ Mado Robin Adresse 84 rue Mstislav Rostropovitch Ville Paris lieuville Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris