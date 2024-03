TROC DE JARDIN Salle polyvalente Aulnois-en-Perthois, dimanche 20 octobre 2024.

TROC DE JARDIN Salle polyvalente Aulnois-en-Perthois Meuse

Dimanche

20ème édition ! Dépôt et échanges de plantes, semences, matériels de jardinage, revues, confitures, jus…

Une rencontre autour de la biodiversité cultivée au naturel, pour échanger, troquer et découvrir !

Préparez vos plantes en godets, vos graines en sachets et inscrivez votre nom, celui de la plante (nom latin ou nom usuel français), et tous autres renseignements.

Rejets, outils, livres ou revues de jardinage, légumes, confitures, jus de fruits, boissons familiales sont également bienvenus… !

– 10h Dépôt 12h Pique-nique au chaud 13h30 Troc !

Entrée libre.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 10:00:00

fin : 2024-10-20 17:00:00

Salle polyvalente 14 Rue Nouette

Aulnois-en-Perthois 55170 Meuse Grand Est contact@meusenature.fr

