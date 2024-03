TROC DE JARDIN AU MARCHÉ DE BAR-LE-DUC Bar-le-Duc, samedi 21 septembre 2024.

TROC DE JARDIN AU MARCHÉ DE BAR-LE-DUC Bar-le-Duc Meuse

Samedi

Lors du marché matinal de Bar-le-Duc, participez à la quatrième édition du Troc de Jardin coorganisé par la ville de Bar-le-Duc, Meuse Nature Environnement et l’AMAP Jardin des Cérès !

– troc de plants, boutures, graines, livres, outils…

– présentation et valorisation de l’atlas de biodiversité

– découverte un peu plus sur les tiques, qui ne nous épargnent pas au jardin !

Accès libre, au marché de Bar-le-Duc. Organisé dans le cadre de l’agenda 21 de Bar-le-Duc.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 09:00:00

fin : 2024-09-21 12:00:00

Rue du Four

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est contact@meusenature.fr

L’événement TROC DE JARDIN AU MARCHÉ DE BAR-LE-DUC Bar-le-Duc a été mis à jour le 2024-03-01 par OT SUD MEUSE