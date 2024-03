TROC DE GRAINES ET PLANTS LE POTAGER DE LA GRANDE MAISON La Grande Maison Morannes sur Sarthe-Daumeray, mercredi 3 avril 2024.

TROC DE GRAINES ET PLANTS LE POTAGER DE LA GRANDE MAISON La Grande Maison Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Des plantes, de la convivialité et du partage avec le Troc de graines & plants

Pour fêter le printemps, le Potager de la Grande maison vous invite un troc de graines et plants.

Le principe est simple, on apporte une petite enveloppe de graines, des plantes en pots, des souches à diviser, des boutures… On les étiquette de façon précise. Et puis, on se balade, on discute, on troc et surtout on partage !

Le troc est ouvert à celles et ceux qui partagent l’envie d’échanger des graines, des plants mais aussi des conseils, des astuces… La richesse du troc dépend de la participation de chacun !

Gratuité spéciale Pâques

– Vente de plants potager et de pépinière par la Touche Végétale

– Vente de conserves de poissons par La Ferme Aquacole

Grande Maison (Rue jean de Blois) Daumeray (Route de Morannes) .

Début : 2024-04-03 17:00:00

fin : 2024-04-03 19:00:00

Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire

