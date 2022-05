Troc de graines et de plantes Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert

Haute-Saône

Troc de graines et de plantes Musée départemental de la Montagne, 5 juin 2022, Haut-du-Them-Château-Lambert. Troc de graines et de plantes

Musée départemental de la Montagne, le dimanche 5 juin à 14:00

Jardiner est un plaisir, mais c’est aussi un budget. Pour acquérir de nouvelles plantes, découvrir des variétés oubliées et locales ou renouveler les plantations sans que cela ne coûte un centime, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges organise à l’occasion des RDV aux jardins un troc de graines et de plants à Château-Lambert. Une journée placée sous le thème du « jardin au naturel » avec au programme : une conférence-papotage initutlée « Le plaisir de jardiner au naturel » donnée par Danièle Simonin Consigny du Jardin de la Ferrière, des ateliers de fabrication de minis abris à insectes et de récupération pour semis biodégradables animés par La Maison de la Nature des Vosges Saônoises pour les petits et les grands.

Entrée libre. Gratuit.

Envie de vous lancer dans le jardinage ? Pour acquérir des graines, rdv au musée de la montagne pour un troc qui fait du bien à la planète ! Musée départemental de la Montagne 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-du-Them-Château-Lambert, Haute-Saône Autres Lieu Musée départemental de la Montagne Adresse 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert Ville Haut-du-Them-Château-Lambert lieuville Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Departement Haute-Saône

Musée départemental de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haut-du-them-chateau-lambert/

Troc de graines et de plantes Musée départemental de la Montagne 2022-06-05 was last modified: by Troc de graines et de plantes Musée départemental de la Montagne Musée départemental de la Montagne 5 juin 2022 Haut-du-Them-Château-Lambert Musée départemental de la montagne Haut-du-Them-Château-Lambert

Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône