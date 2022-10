Troc de graines et de plantes Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Place de la Salle des Fêtes Munster Haut-Rhin

2022-11-06 10:00:00 – 2022-11-06 12:00:00 Munster

Haut-Rhin Échange de graines, boutures, tubercules, bulbes, rhizomes de nos potagers et jardins d’agrément entre jardiniers amateurs. Après-midi d’échange de graines et de plantes à la salle des fêtes de Munster. +33 6 51 63 50 50 Munster

