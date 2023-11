Troc de graines et de boutures Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Troc de graines et de boutures Médiathèque Hélène Berr Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Envie de créer une jungle urbaine dans votre appartement, sur votre balcon ou dans le jardin partagé de votre quartier ? Nous vous proposons un rendez-vous convivial pour discuter

semis, graines et boutures, faire circuler les plantes dans la ville et au-delà, découvrir ou retrouver notre grainothèque et sympathiser dans notre jardin. Venez les mains pleines (ou pas), vous ne partirez pas les

mains vides !

Entrée libre Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

