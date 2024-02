Troc de graines et de boutures 2024 Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Envie de créer une jungle urbaine dans votre appartement, sur votre balcon ou dans le jardin partagé de votre quartier ?

Comme en 2023, nous vous proposons un rendez-vous convivial pour discuter semis, graines et boutures, faire circuler les plantes dans la ville et au-delà, découvrir ou retrouver notre grainothèque et sympathiser dans notre jardin.

Venez les mains pleines (ou pas), vous ne partirez pas les mains vides !

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Adobe Stock Graines à planter