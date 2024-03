Troc de graines et auberge espagnole Traon Nevez Plouezoc’h, lundi 1 avril 2024.

Troc de graines et auberge espagnole Traon Nevez Plouezoc’h Finistère

L’association Joyeux Chahuts organise son tout premier événement à Plouezoc’h. Venez partager un moment convivial avec vos voisins et voisines !

Au programme :

Troc de graines et de plantes ça y est, le printemps est là ! Les beaux jours tant attendus sont de retour, il est grand temps de préparer les semis. Venez échanger vos graines et vos plantes contre celles qui manquent à votre collection ! Vous n’avez rien à échanger ? Pas de souci, des graines offertes par le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) seront mises à votre disposition.

Échange de savoirs pas besoin d’être expert·e pour s’y mettre ! C’est l’occasion de glaner toutes les informations qu’il

vous manque pour verdir votre main et de repartir avec de précieuses connaissances apportées par votre voisin·e.

Auberge espagnole parce que rien ne rassemble plus qu’un repas partagé, vous êtes convié·e à apporter de quoi manger et se désaltérer pour prolonger ce moment convivial propice aux échanges et aux rencontres.

Infos pratiques:

Stationnement gratuit possible sur le port du Dourduff en mer puis accès piéton jusqu’au site de Traon Nevez.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 14:00:00

Traon Nevez 28 Route du Dourduff

Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne joyeuxchahuts@mailo.com

