Troc de graines 2022

Troc de graines 2022 35 av de la gare Baraqueville Naucelle

2022-03-05 – 2022-03-05

Baraqueville Aveyron 35 av de la gare Naucelle Aveyron Naucelle

Que ce soit pour les novices, amateurs ou experts en jardinage, cette période rime avec les semis.

Un troc de graines, permet d’échanger des graines (légumes, fleurs…) avec d’autres personnes et ainsi varier les récoltes, mais aussi bénéficier de leurs astuces et conseils.

Son fonctionnement sera le suivant :

– Inscription avant le 26/02 avec liste des graines que vous déposerez et/ ou graines que vous souhaitez récupérer.

– Dépôt de graines en amont du jour J dans des petits sachets (environ 10-20 graines suivant la taille par sachet+ nom de l’espèce) – date limite de dépôt le 26 février.

– Afin d’éviter un brassage important, des créneaux horaires seront proposés.

Le printemps arrive à grands pas !

CSCPS

35 av de la gare Baraqueville Naucelle

dernière mise à jour : 2022-02-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI