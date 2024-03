Troc de graine Les Planches-près-Arbois, dimanche 3 mars 2024.

BONJOUR à toutes et tous,

Vous sentez le crocus qui s’éveille ? l’alliacée qui pointe ?

Vous devinez le farfouilli, d’un hérisson, errant, cherchant les carabes !

Bref la graine vous démange ?…

…Alors ce rendez vous est pour vous !!

TROC GRAINES

Même lieu, même bonne humeur, le Jardin O’Rêve de Terre accueille et inspire ce moment pour échanger vos graines potagères (fleurs, légumes, aromatiques ou autres raretés…!)

Si vous n’avez pas de graines à échanger, venez quand même, les semences sont toujours très généreuses et il suffit d’en prélever quelques-unes.

Un espace de troc de plants, boutures sera aussi installé !

De 10h à 12h C’est le grand troc !!! Apportez graines et plants que vous voulez déposer & munissez-vous de vieilles enveloppes et/ou de contenants + votre stylo pour récupérer les graines qui vous intéressent.

De 12h à 13h: Apéro sauvage… ramenez une petite gourmandise fait-maison, un plat sauvage, frais ou conservé, pour célébrer les futures récoltes et abondances végétales !

Attention, le parking du village des planches se remplit vite ce printemps, PENSEZ COVOITURAGE et VÉLO

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler

Clément (06.73.24.18.99) ou Sabine (06.30.84.85.46)

Les personnes à l’initiative de ce moment de partage vous saluent et espèrent vous retrouver ce dimanche 3 mars !

Clara, Alix, Karen, Clément, Sabine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 13:00:00

Jardin des Planches

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté orevedeterre@gmail.com

