Troc de boutures Bibliothèque Parmentier, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 10h00 à 13h00

gratuit

Le printemps est là, une envie de renouveau ? Venez échanger vos boutures et plantes à la bibliothèque Parmentier ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier Paris 75011

Contact : 01 55 28 30 15 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-parmentier-1723 https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier Date complète :

