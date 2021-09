Troc culturel Auxerre, 18 septembre 2021, Auxerre.

Troc culturel 2021-09-18 – 2021-09-18 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

EUR Apportez vos livres, CD, DVD, figurines, objets graphiques, BD, tableaux, jeux vidéo et donnez-leur une seconde vie. Vous pourrez échanger vos objets avec d’autres passionnés de culture et repartir avec des nouveautés. Vous pouvez réserver un espace à l’avance si vous avez beaucoup d’objets à présenter, ou venir simplement le jour même avec quelques objets dans votre besace. Cette journée est réservée aux particuliers et les échanges monétaires serviront uniquement à vous désaltérer au bar !

accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2021-2022/programme/actions-culturelles-programme/troc-culturel

