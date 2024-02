Troc & Co Pêche Druelle Balsac, dimanche 3 mars 2024.

Troc & Co Pêche Druelle Balsac Aveyron

Achat/ / Vente de matériel de pêche d’occasion

Achat et Vente de Matériel de pêche d’occasion. réservation table 10 €

Repas traditionnel aux Tripoux de 8h à 12h (Réservation recommandée 15 €)

Toute la journée simulateur de pêche, Montages de mouches, Conférences.

12h15 Remise des prix du Barak Esox Cup et de Rodez Salmo cup13 h Concours vidéo pêche avec comme Jury Julo et Scarna Fisching .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03

Druelle Balsac 12510 Aveyron Occitanie

L’événement Troc & Co Pêche Druelle Balsac a été mis à jour le 2024-01-25 par Fédération de pêche de l’Aveyron