Nord ATELIER « FORMULATION D’UN BAUME RESPIRATOIRE » Troc & Co Grande-Synthe, 20 octobre 2023, Grande-Synthe. ATELIER « FORMULATION D’UN BAUME RESPIRATOIRE » Vendredi 20 octobre, 15h00 Troc & Co Entrée libre – Nombre de places limité – Inscription obligatoire Madame Barbara Chevalier de l’association CIRCEA, spécialisée dans le soin par les plantes, animera un atelier autour de la formulation d’un baume respiratoire. Troc & Co 11 Place de l’Abbé-Pierre, 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.27.84.10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

