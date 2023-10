Cet évènement est passé PERMANENCE REPAIR CAFE Troc & Co Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord PERMANENCE REPAIR CAFE Troc & Co Grande-Synthe, 7 octobre 2023, Grande-Synthe. PERMANENCE REPAIR CAFE 7 octobre et 4 novembre Troc & Co Sur inscription à l’Atelier, Université populaire – Gratuit – COMPLET ! reste de la place pour la couture uniquement. Pour faire des économies et prolonger la durée de vie des objets que vous aimez, lutter contre l’obsolescence programmée et l’accumulation de déchets, des bénévoles vous aident à réparer vos appareils électroniques ainsi que vos vêtements en leur donnant une seconde vie. Troc & Co 11 place de l’Abbé Pierre Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 29 17 63 »}, {« type »: « email », « value »: « latelier@ville-grande-synthe.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Grande-Synthe, Nord Autres Lieu Troc & Co Adresse 11 place de l'Abbé Pierre Grande-Synthe Ville Grande-Synthe Departement Nord

