TROC CHAMPÊTRE ÉQUITABLE Le Mans, 30 avril 2022, Le Mans.

TROC CHAMPÊTRE ÉQUITABLE MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet Le Mans

Troc champêtre équitable « et si on échangeait nos plantes & nos idées »

Un rendez-vous pour les amoureux des plantes et de la nature, troc de plans et de plantes, astuces et conseils pour votre jardin, contes pour enfants, exposition photo macro d’insectes, …

Troc de Plans et de plantes, conseils en jardinage, exposition photo macro d’insectes, contes pour enfants sur le thème de la nature, …

www.lemans.fr/mpt +33 2 43 47 48 64

dernière mise à jour : 2022-04-15 par