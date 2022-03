Troc-broc plantes Mauves-sur-Huisne Mauves-sur-Huisne Catégories d’évènement: Mauves-sur-Huisne

Troc-broc plantes Mauves-sur-Huisne, 17 avril 2022

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Mauves-sur-Huisne Orne

Venez échanger vos outils, vos pots, vos plantes, vos livres, venez partager vos compétences et savoir-faire de jardinage. Avec Régis venez réaliser un objet en osier. Buvette – Animations – Exposition – Restauration

