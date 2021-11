Chinon Maison de Quartier des Hucherolles Chinon, Indre-et-Loire Troc Bocal “Troc en Stock” Maison de Quartier des Hucherolles Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Maison de Quartier des Hucherolles, le jeudi 11 novembre à 14:00

Créons l’abondance… sans argent ! Venez échanger vos créations culinaires, et faire varier vos rayonnages, en découvrant de nouvelles recettes ou astuces! En bocal, en bouteille, séché, ou fumé, … tout produit alimentaire de longue conservation et fait maison sera le bienvenu !

Entrée libre

Maison de Quartier des Hucherolles Allée Mendès France, 37500 Chinon

2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00

