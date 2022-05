Troc aux plants Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Troc aux plants Caen, 14 mai 2022, Caen. Troc aux plants Musée d’Initiation à la Nature Enceinte de l’Abbaye aux Hommes – Accès par le portail côté Police municipale ou par l’impasse du Du Caen

Caen Calvados Après les Saints de glace, venez échanger vos plants au jardin du Musée d’initiation à la nature !

Les jardins d’Arlette vous proposeront également des plants à prix libre.

