TROC AUX PLANTES Terre de Rêves Saint-Mihiel, dimanche 13 octobre 2024.

Un moment d’échanges et de partages entre passionnés de plantes, d’intérieur ou d’extérieur organisé par Jardin Terre de rêves.

Vous donnez des plantes que vous apportez de votre jardin et repartez avec ce qui vous intéresse. • Nous organisons des bourses aux plantes depuis plus de 15 ans à présent. C’est un moyen économique pour étoffer son jardin ou pour habiller sa maison de plantes d’intérieur. Nous sommes soucieux de garder le caractère de gratuité de cet évènement afin d’encourager la générosité et le partage. Au delà des plantes, c’est un partage de passions, de connaissances et de convivialité qui a lieu lors de ces rendez vous. Vous pouvez apporter des vivaces, bisannuelles, semences, bulbes, fruits, légumes, arbustes… A bientôt! .Tout public

Début : 2024-10-13 10:30:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

Terre de Rêves 17 route de Woinville

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est valerie.herbeth@terre-de-reves.fr

