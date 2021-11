Saint-Lormel Saint-Lormel 22130, Saint-Lormel Troc aux plantes Saint-Lormel Saint-Lormel Catégories d’évènement: 22130

Saint-Lormel

Troc aux plantes Saint-Lormel, 21 novembre 2021, Saint-Lormel. Troc aux plantes Saint-Lormel

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 12:00:00

Saint-Lormel 22130 Saint-Lormel Lormélimélo est un collectif d’habitant.es de Saint Lormel qui souhaite créer du lien social au travers de rencontres créatives et conviviales. Ils organisent un TROC PLANTES le dimanche 21 novembre de 10 à 12 heures, sous le préau du terrain de foot de Saint Lormel. Au programme:

A partir de 10 heures: Apporter vos boutures, fleurs, graines, légumes, plants, outillage, petit matériel de jardin, contenants, abri à insectes fait maison, nichoir, livre de jardinage… en un mot, tout ce qui a trait au jardin

A partir de 11 heures, partage de soupes d’automne tous ensemble. Venez nombreux ! +33 2 96 80 46 84 Lormélimélo est un collectif d’habitant.es de Saint Lormel qui souhaite créer du lien social au travers de rencontres créatives et conviviales. Ils organisent un TROC PLANTES le dimanche 21 novembre de 10 à 12 heures, sous le préau du terrain de foot de Saint Lormel. Au programme:

A partir de 10 heures: Apporter vos boutures, fleurs, graines, légumes, plants, outillage, petit matériel de jardin, contenants, abri à insectes fait maison, nichoir, livre de jardinage… en un mot, tout ce qui a trait au jardin

A partir de 11 heures, partage de soupes d’automne tous ensemble. Venez nombreux ! Saint-Lormel

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 22130, Saint-Lormel Autres Lieu Saint-Lormel Adresse Ville Saint-Lormel lieuville Saint-Lormel