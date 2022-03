Troc aux plantes parking salle polyvalente Availles-Limouzine Catégories d’évènement: Availles-Limouzine

parking salle polyvalente, le dimanche 1 mai à 10:00

Journée d’échanges de plantes, graines, bulbes et boutures – découverte des fleurs sauvages le long de la Vienne le matin –

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00

