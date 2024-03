Troc aux plantes La Fare-les-Oliviers, samedi 18 mai 2024.

Troc aux plantes La Fare-les-Oliviers Bouches-du-Rhône

Amateurs, préparez vos boutures et plants de toutes sortes et venez partager un moment sympathique, échanges et bons plans en perspective

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:30:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

Place Clément Calvin

La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Troc aux plantes La Fare-les-Oliviers a été mis à jour le 2024-03-04 par Provence Tourisme