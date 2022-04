Troc aux plantes et vide-jardin Saint-Nexans Saint-Nexans Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Nexans Dordogne Saint-Nexans Vide-jardin et troc aux plantes organisés sur la place de la halle à Saint-Nexans.

Exposants particuliers : plantes, graines, outillage, décoration de jardin, (pas de fruits et légumes). Cet événement est organisé par Générations Mouvement. Vide-jardin et troc aux plantes organisés sur la place de la halle à Saint-Nexans.

