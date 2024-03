Troc aux plantes et portes ouvertes Ecole Jacques Raux Asserac, vendredi 19 avril 2024.

Troc aux plantes et portes ouvertes Les Sassérakois, association des parents d’élèves de l’école Jacques Raux organise, lors des portes ouvertes de l’école, un troc aux plantes ! Venez échanger plantes et arbustes en prévision de l… Vendredi 19 avril, 09h00 Ecole Jacques Raux Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T19:00:00+02:00

Les Sassérakois, association des parents d’élèves de l’école Jacques Raux organise, lors des portes ouvertes de l’école, un troc aux plantes !

Venez échanger plantes et arbustes en prévision de l’été !

Ecole Jacques Raux 1 Rue du pont de bois 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 06 86 55 »}, {« type »: « email », « value »: « lessasserakois@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/troc-aux-plantes-et-portes-ouvertes-asserac.html »}]

FAMILLE NATURE