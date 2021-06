Nancray Musée des Maisons Comtoises Doubs, Nancray Troc aux plantes et graines Musée des Maisons Comtoises Nancray Catégories d’évènement: Doubs

Nancray

Troc aux plantes et graines Musée des Maisons Comtoises, 6 juin 2021-6 juin 2021, Nancray. Troc aux plantes et graines

le dimanche 6 juin à Musée des Maisons Comtoises

Échanges et partages de plantes, boutures, graines, bulbes, préparations (ex : purin d’ortie), plaisirs gourmands (confiture maison…), ou simplement de bonnes idées ! Communes ou plus rares, plantes d’ornement, potagères, condimentaires, aquatiques ou tinctoriales. Tous vos trésors sont les bienvenus ! Pensez à étiqueter vos pots ou sachets. Prévoyez cagettes ou sac pour remporter vos nouvelles trouvailles !

Animation gratuite incluse dans le ticket d’entrée au musée

Échanges et partages autour du jardin. Musée des Maisons Comtoises Rue du musée, 25360 Nancray Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T11:00:00;2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Nancray Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Maisons Comtoises Adresse Rue du musée, 25360 Ville Nancray lieuville Musée des Maisons Comtoises Nancray