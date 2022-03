Troc aux plantes et aux graines Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Troc aux plantes et aux graines Rémalard en Perche, 24 avril 2022, Rémalard en Perche.

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 13:00:00

Pour cette première édition, réservez gratuitement votre coin de table auprès de la mairie au 02 33 73 81 18 et venez échanger ou offrir vos graines, plants, fleurs, bulbes, boutures, semis et savoir-faire ! Organisé par le commission fleurissement de Rémalard en Perche à la Station de partage (ancienne station service avenue Albert de Mun).

