Troc aux plantes de printemps Sainte-Néomaye, 27 mars 2022

2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 12:30:00

Sainte-Néomaye Deux-Sèvres Sainte-Néomaye EUR Que vous soyez novice ou expérimenté venez participer à la démonstration greffage arbres fruitiers.

Rue de la Mairie Le Temple Sainte-Néomaye

