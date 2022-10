Troc aux plantes d’Automne Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-30 13:30:00 – 2022-10-30 17:00:00 Plougasnou

Finistre Plougasnou Venez échanger ou donner vos plantes, vos pots, livres, outils ou même vos conseils à l’occasion d’un après-midi Troc aux plantes à Kermouster. Tables à disposition des exposants (gratuit, sous barnums).

Les personnes intéressées apportent leurs plants sans inscription préalable. Pas de vente, uniquement des échanges gratuits ou des dons. Buvette, boissons chaudes et crêpes/gâteaux sur place (espace dédié avec places assises). Organisé par le Comité des Fêtes de Kermouster. contact@comitedesfeteskermouster.fr +33 2 98 67 21 25 http://www.comitedesfeteskermouster.fr/ Plougasnou

