TROC AUX PLANTES D’AUTOMNE Érize-Saint-Dizier, 2 octobre 2021, Érize-Saint-Dizier.

Érize-Saint-Dizier Meuse Érize-Saint-Dizier

Jardiniers en herbe et passionnés, venez échanger et troquer dans la convivialité et le partage plantes vivaces, arbustes d’ornement, graines, bulbes, rhizomes, autres végétaux et astuces. Application des gestes barrières et port du masque. Mise en pot et étiquetage sont conseillés afin de faciliter les échanges. Annulation en cas de pluie. Ni restauration ni buvette.

+33 3 29 75 06 92

