2022-05-11 14:00:00 – 2022-05-11 17:00:00 Derrière l’église 77 Avenue de Cahors

Couze-et-Saint-Front Dordogne Couze-et-Saint-Front Le Triporteur24 vous invite a un Troc aux plantes de 14h à 17h, dans le cadre d’une semaine “Tous au jardin!!” proposée par la recyclerie, ouverte à la vente le mercredi de 14h à 17h, et le vendredi et samedi de 10h à 13h. Le Triporteur24 vous invite a un Troc aux plantes de 14h à 17h, dans le cadre d’une semaine “Tous au jardin!!” proposée par la recyclerie, ouverte à la vente le mercredi de 14h à 17h, et le vendredi et samedi de 10h à 13h. +33 7 83 52 76 45 Le Triporteur24 vous invite a un Troc aux plantes de 14h à 17h, dans le cadre d’une semaine “Tous au jardin!!” proposée par la recyclerie, ouverte à la vente le mercredi de 14h à 17h, et le vendredi et samedi de 10h à 13h. Triporteur24

