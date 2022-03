TROC AUX PLANTES À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire, 27 mars 2022, Mauges-sur-Loire.

TROC AUX PLANTES À SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

2022-03-27 – 2022-03-27 Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

L’Association l’Animation Florentaise organise son troc aux plantes à la Ferme des Coteaux à Saint-Florent-le-Vieil.

On apporte, on choisit, on échange, on emporte (à petits prix) !

Si vous avez des surplus de plants de printemps et que vous souhaitez enrichir la variété de vos fleurs et légumes au jardin, venez échanger vos plants, arbustes, graines, bulbes, rhizomes… ( (prévoir une photo de la plante adulte).

Renseignements au 06.66.38.57.43.

Venez troquer vos plantes à Saint-Florent-le-Vieil !

animation.florentaise@orange.fr +33 6 66 38 57 43

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

