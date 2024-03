Troc aux graines et aux plants Esplanade Salies-de-Béarn Batz sur mer, samedi 20 avril 2024.

Troc aux graines et aux plants SAMEDI 20 AVRIL 9h à 13h | Esplanade Salies-de-Béarn. Restauration et buvette sur place avec « Roule ta galette »

L’association « le Potager de Marianne » propose une matinée de troc de graines et de plants. Venez avec vos boutures, vos plants et vos semis pour échanger ceux que vous avez, avec ceux proposés sur place ! Pensez-bien à écrire sur des étiquettes la variété de vos graines ou de vos plants avant de les troquer !

Stands de sensibilisation à l’environnement : des associations « Transition en côte sauvage », « Decos », la « Recyclerie maritime », les Chasseurs de Batz-sur-Mer, la librairie « La Gède aux livres », ainsi que des producteurs et créateurs locaux. Retrouvez également une démonstration de traite et des tours à dos d’âne (tarif sur place) par la P’tite Ferme de Mélie.

Esplanade Salies-de-Béarn 7 rue de la Plage (dans le Petit Bois) 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire

