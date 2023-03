Troc aux Graines, 11 mars 2023, Essay .

Troc aux Graines

Centre d’animations Essay Orne

2023-03-11 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-11 19:30:00 19:30:00

Essay

Orne

Troc aux graines : samedi 11 mars à partir de 14h30 au centre d’animation. Partenariat avec la médiathèque d’Essay.

Astuces au jardin et à la maison, consultation et emprunts de livres spécialisés et conseils aux semis.

Ateliers pour petits et grands : création de nichoirs, apprendre à greffer, produits ménagers.

Présentation de la forêt de Bourse.

Ouvert à tous.

+33 2 33 29 63 24

