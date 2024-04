Troc à la carte spécial Geek Days La Bib Villeneuve-sur-Lot, samedi 13 avril 2024.

Troc à la carte spécial Geek Days La Bib Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Vous voulez devenir « game designer » ou en savoir plus sur ce monde méconnu ? Eddy, notre invité, retracera l’histoire du jeu vidéo et en présentera les métiers.

Vous voulez devenir « game designer » ou en savoir plus sur ce monde méconnu ? Eddy, notre invité, retracera l’histoire du jeu vidéo et en présentera les métiers. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13

La Bib 23 Rue Étienne Marcel

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine bm@mairie-villeneuvesurlot.fr

L’événement Troc à la carte spécial Geek Days Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2024-03-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot