Trobairitz | Ingrid Blasco

2022-08-21 – 2022-08-21

Trobairitz, c’est un moment dédié à ces dames poétesses et musiciennes du Moyen Âge, une visite en pays occitan. Des textes oubliés dans la poussière des manuscrits, des musiques disparues dans les limbes du temps passé ; cette poésie féminine nous avons voulu la faire revivre avec la voix d’Alice Khayati, des musiques écrites par Ingrid Blasco, des danses qui proviennent du Manuscrit du Roi. Le thème commun de ces poèmes est la fin’ amor, amour épuré et brûlant qui tremble de désir et de respect devant l’être aimé et inaccessible, un adultère spirituel, un désespoir poignant devant l’être qui la dédaigne, un état où l’on n’en finit pas de mourir d’amour…

