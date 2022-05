TRO-NOZ Nozay Nozay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nozay

TRO-NOZ Nozay, 27 mai 2022, Nozay. TRO-NOZ Nozay

2022-05-27 – 2022-05-29

Nozay Loire-Atlantique Cette randonnée s’adresse aux personnes cherchant à partager un temps spirituel ou à découvrir le patrimoine du territoire.

Sur trois jours, l’itinéraire traverse les 7 communes de la région de Nozay :

Jour 1 = Nozay > Vay > La Grigonnais > Puceul > Saffré – 22km

Jour 2 = Saffré > Abbaretz > Treffieux – 18km

Jour 3 = Treffieux > Nozay – 10km Inscriptions possibles à la journée ou pour l’ensemble du parcours

Repas compris pour toute inscriptions aux 3 jours / hébergement chez l’habitant ou sous votre propre tente / Bagages transportés par un véhicule. Inscriptions possibles jusqu’au 15 mai auprès de l’Eglise Verte de la Paroisse Saint-Clair Trois jours de randonnée – 50km egliseverte.stclairguenole@gmail.com +33 6 89 93 02 78 Cette randonnée s’adresse aux personnes cherchant à partager un temps spirituel ou à découvrir le patrimoine du territoire.

Sur trois jours, l’itinéraire traverse les 7 communes de la région de Nozay :

Jour 1 = Nozay > Vay > La Grigonnais > Puceul > Saffré – 22km

Jour 2 = Saffré > Abbaretz > Treffieux – 18km

Jour 3 = Treffieux > Nozay – 10km Inscriptions possibles à la journée ou pour l’ensemble du parcours

Repas compris pour toute inscriptions aux 3 jours / hébergement chez l’habitant ou sous votre propre tente / Bagages transportés par un véhicule. Inscriptions possibles jusqu’au 15 mai auprès de l’Eglise Verte de la Paroisse Saint-Clair Nozay

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nozay Autres Lieu Nozay Adresse Ville Nozay lieuville Nozay Departement Loire-Atlantique

Nozay Nozay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nozay/

TRO-NOZ Nozay 2022-05-27 was last modified: by TRO-NOZ Nozay Nozay 27 mai 2022 Loire-Atlantique Nozay

Nozay Loire-Atlantique