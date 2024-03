Tro Menez Are à Plounéour-Menez Plounéour-Ménez, jeudi 9 mai 2024.

Tro Menez Are à Plounéour-Menez Plounéour-Ménez Finistère

Pour sa 35 ème édition, le Tro Menez Are se déroule à Plounéour-Menez.

Il propose chaque année, sur un thème et dans une commune différente, plusieurs circuits de randonnées pour tous profils de marcheurs. Certains circuits sont même pensés spécialement pour poussettes et joëllettes ; tous sont jalonnés de panneaux touristiques bilingues français / breton.

7 circuits de randonnée pédestre d’environ 5km, 10 km faciles , 10 km moins faciles , 15 km, 20 km, 30 km et 40 km et une grande fête au bourg l’après-midi.

Les points de ravitaillement et le bourg de la commune d’accueil sont animés (musique, théâtre, marché, restauration, illustration du thème de l’année…)

Le Tro Menez Are est organisé par les parents d’élèves de l’école Diwan de Commana afin de la financer.

Plus d’informations sur www.tromenezare.bzh .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 07:30:00

fin : 2024-05-09 21:00:00

Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne contact@tromenezare.bzh

