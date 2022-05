Tro Lipous – Randonnée gourmande Carhaix-Plouguer, 22 mai 2022, Carhaix-Plouguer.

Tro Lipous – Randonnée gourmande Carhaix-Plouguer

2022-05-22 10:30:00 – 2022-05-22

Carhaix-Plouguer Finistère

Randonnée ouverte à tous, sur réservation avant le 04 mai 2022 !

Quatre circuits inédits d’environ 3 km, 10 km, 13

km ou 16 km, au départ de Kerampuilh, seront

proposés pour contenter tous les gourmands !

A noter que le passage sur certains lieux ne sera possible qu’exceptionnellement dans le cadre de la manifestation. Accueil et départs échelonnés à partir de 10h30.

Au menu : Apéritif dinatoire, bagel breton ou veggie, fromage, café gourmand.

Afin de faciliter l’organisation, les inscriptions se font uniquement sur réservation jusqu’au 4 mai 2022 (dans la limite des places disponibles), au tarif de 7 € pour les enfants de – 12 ans et de 13 € par adulte (règlement sur place).

Pour tous renseignements ou inscriptions :

trolipous.karaez@gmail.com

ou 07 72 77 87 69.

trolipous.karaez@gmail.com +33 7 72 77 87 69

Randonnée ouverte à tous, sur réservation avant le 04 mai 2022 !

Quatre circuits inédits d’environ 3 km, 10 km, 13

km ou 16 km, au départ de Kerampuilh, seront

proposés pour contenter tous les gourmands !

A noter que le passage sur certains lieux ne sera possible qu’exceptionnellement dans le cadre de la manifestation. Accueil et départs échelonnés à partir de 10h30.

Au menu : Apéritif dinatoire, bagel breton ou veggie, fromage, café gourmand.

Afin de faciliter l’organisation, les inscriptions se font uniquement sur réservation jusqu’au 4 mai 2022 (dans la limite des places disponibles), au tarif de 7 € pour les enfants de – 12 ans et de 13 € par adulte (règlement sur place).

Pour tous renseignements ou inscriptions :

trolipous.karaez@gmail.com

ou 07 72 77 87 69.

Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par