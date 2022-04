Tro Lipous à Carhaix Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh Catégorie d’évènement: Finistère

Tro Lipous à Carhaix Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh, 22 mai 2022, . Tro Lipous à Carhaix

Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh, le dimanche 22 mai à 10:30

3 circuits inédits : 3 km – 10 km – 13 km – 16 km Départs de Kerampuilh à partir de 10h30.

Sur inscription uniquement jusqu’au 4 mai 2022 (dans la limite des places disponibles). Règlement sur place. Adultes : 13 € | Enfants (moins de 12 ans) : 7 € | Moins de 3 ans : gratuit | + 1 € pour le verre consigné

L’école Diwan de Carhaix organise une randonnée gourmande. Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh Kerampuilh, 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T10:30:00 2022-05-22T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Finistère Autres Lieu Site de Kerampuilh - Lec'hienn Kerampuilh Adresse Kerampuilh, 29270 Carhaix-Plouguer lieuville Site de Kerampuilh - Lec'hienn Kerampuilh Departement Finistère

Site de Kerampuilh - Lec'hienn Kerampuilh Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Tro Lipous à Carhaix Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh 2022-05-22 was last modified: by Tro Lipous à Carhaix Site de Kerampuilh – Lec’hienn Kerampuilh Site de Kerampuilh - Lec'hienn Kerampuilh 22 mai 2022 Site de Kerampuilh - Lec'hienn Kerampuilh

Finistère