Tro Landun Terrain de foot de Kersaint Landunvez, dimanche 1 septembre 2024.

Tro Landun Terrain de foot de Kersaint Landunvez Finistère

Marche le 1er septembre 2024. Trois circuits de randonnée sont proposés dans un décor exceptionnel entre terre et mer 6, 12 et 16 km. Accessible à tous. Départ du terrain de foot de Kersaint. Participation 6€.

Inscriptions et départs sur place de 8h à 10h. .

Début : 2024-09-01 08:00:00

fin : 2024-09-01 13:00:00

Terrain de foot de Kersaint Route de Kerarzal

Landunvez 29840 Finistère Bretagne jeanmichelh53@gmail.com

L'événement Tro Landun Landunvez a été mis à jour le 2024-04-05