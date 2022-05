Tro Lambader Plouvorn Plouvorn, 25 septembre 2022, Plouvorn.

Tro Lambader Plouvorn route de Morlaix espace Jacques de Menou Plouvorn

2022-09-25 07:00:00 – 2022-09-25 route de Morlaix espace Jacques de Menou

Plouvorn 29420 Plouvorn

Circuits VTT au choix de 20 à 55 km – 7h30

Rando cyclo : 90 km – 8h15 / 70 km – 8h30 / 50 km – 8h45

Rando pédestre et trail : 15km et 10 km – 9h30

VTC 15km et 30 km – 10h00

Inscriptions sur place à partir de 7h00

Renseignements au 06 02 10 31 21 / 06 20 30 41 17

romainabgrall@hotmail.fr

route de Morlaix espace Jacques de Menou Plouvorn

