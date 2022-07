Tro Breizh Foot Saint-Cast-le-Guildo, 11 août 2022, Saint-Cast-le-Guildo.

Tro Breizh Foot

Boulevard de Mer Grande Plage Saint-Cast-le-Guildo Côtes d'Armor

2022-08-11 – 2022-08-11

Grande Plage Boulevard de Mer

Saint-Cast-le-Guildo

Côtes d’Armor

La Ligue de Bretagne et son car animation repartent pour une 24ème tournée estivale qui se déroulera du mercredi 6 juillet au vendredi 26 août 2022 soit 30 étapes. Plages, centres de loisirs, bases nautiques… Peu importe l’espace dédié, l’objectif reste le même : proposer une animation gratuite et ludique à destination des locaux et vacanciers, enfants et public de tout horizon !

Seul ou en équipe, présentez-vous le jour J à 13h30 auprès de l’animateur de la Ligue !

Grande Plage Boulevard de Mer Saint-Cast-le-Guildo

