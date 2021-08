Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Tro Breizh Foot Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Le « TRO BREIZH FOOT », tournée estivale de la Ligue de Bretagne a débuté le mercredi 7 juillet à Saint Malo. Le vendredi 13 juillet, elle se déroulera sur Pléneuf-Val-André ! Au programme : Animations gratuites

