Tro Breizh Foot Plage de Trestraou Perros-Guirec, mercredi 21 août 2024.

Tro Breizh Foot Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Le programme Eté 2023 du Tro Breizh Foot s’invite à la plage de Trestraou ce mercredi 21 août ! La Ligue de Bretagne et son car-animation repartent pour une 26ème tournée estivale soit 31 étapes. L’objectif reste le même proposer une animation gratuite et ludique à destination des locaux et vacanciers, enfants et public de tout horizon !

Seul ou en équipe, présentez-vous le jour J à 13h30 auprès de l’animateur de la Ligue !

Accessible à tous gratuitement, à partir de 6 ans .

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne estivales@perros-guirec.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 13:30:00

fin : 2024-08-21 17:00:00



L’événement Tro Breizh Foot Perros-Guirec a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de tourisme de Perros-Guirec