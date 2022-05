Tro ar Yeoded Gozh – La balade du Yaudet ancien – Circuit des chapelles Ploulec’h, 30 juillet 2022, Ploulec'h.

Tro ar Yeoded Gozh – La balade du Yaudet ancien – Circuit des chapelles Calvaire à l’entrée du village 30, route du Yaudet, Ploulec’h

2022-07-30 – 2022-07-30 Calvaire à l’entrée du village 30, route du Yaudet,

Ploulec’h 22300 Ploulec’h

Rando patrimoine doublée en breton . Baleadenn e Brezhoneg »

Elle permet de retracer le passé du site portuaire, de son apogée à l’âge du fer aux pèlerinages de la Renaissance, de l’Armorique à la Bretagne. Le Tro ar Yeoded Gozh rappelle les légendes et les mystères de l’endroit. À l’arrivée : un verre de cidre et une crêpe à chaque participant. Chaussures de marche recommandées.

Un dro gaer a-dreuz 8 000 bloaz a istor a-hed 2 gilometrad. Gwarezet e toull Bae ar Werc’hez e ben al Leger, en deus miret ar beg-douar dismantroù test annez Mab-Den ingal adalek ar maen nevez betek hirie an deiz, o reiñ deomp ul legadenn vor, relijiel ha savouriezh dibar hag o kinnig Ar Yeoded evel ul lec’h mojennel dreistordinal. Botoù mat da vale.

Durée 2 h 30. Distance 2 km (dénivelé 2 fois 60 m).

Lec’h-emgav 25 Hent ar Yeoded, e-kichen ar groaz « Kroaz ar Salud». Padelezh 2 e 30. Hirder 2 g (kemm liveoù : div wech 60m).

Calvaire à l’entrée du village 30, route du Yaudet, Ploulec’h

